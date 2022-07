22.07.2022 ( vor 6 Stunden )



hatte mit "Elvis" gerade ihre erste große Rolle an Land gezogen. Nun ist die Sängerin unerwartet im Alter von 44 Jahren gestorben. Shonka Dukureh spielte in dem neuen Kinofilm über Elvis Presley die Big Mama Thornton. Jetzt gibt es Medienberichte, dass die Darstellerin im Alter von 44 Shonka Dukureh hatte mit "Elvis" gerade ihre erste große Rolle an Land gezogen. Nun ist die Sängerin unerwartet im Alter von 44 Jahren gestorben. Shonka Dukureh spielte in dem neuen Kinofilm über Elvis Presley die Big Mama Thornton. Jetzt gibt es Medienberichte, dass die Darstellerin im Alter von 44 👓 Vollständige Meldung