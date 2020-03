Auswirkungen des Coronavirus - Lufthansa legt weitere Flieger still, bis zu 25 Prozent der Flüge in Europa fallen aus

29.02.2020 ( vor 6 Tagen )



Lufthansa ergreift im Kampf gegen die Auswirkungen des Coronavirus noch drastischere Maßnahmen. Nachdem die Fluggesellschaft bereits 13 Flieger stillgelegt hat, kommen zehn weitere dazu. Außerdem kündigte die Lufthansa an, dass viele Flüge gestrichen werden. Lufthansa ergreift im Kampf gegen die Auswirkungen des Coronavirus noch drastischere Maßnahmen. Nachdem die Fluggesellschaft bereits 13 Flieger stillgelegt hat, kommen zehn weitere dazu. Außerdem kündigte die Lufthansa an, dass viele Flüge gestrichen werden. 👓 Vollständige Meldung

