Corona: Thailand führt Touristenvisum ein

05.11.2020 ( vor 3 Tagen )



Zum Urlaub nach Thailand, aber erst einmal zwei Wochen vor Ort in Zum Urlaub nach Thailand, aber erst einmal zwei Wochen vor Ort in Quarantäne ? Das beliebte Reiseland in Südostasien hat ein neues Touristenvisum aufgelegt, das genau so etwas vorsieht. Thailand führt zum 9. November ein Touristenvisum ein, das die Einreise deutscher Besucher auch für Urlaubsreisen w 👓 Vollständige Meldung

