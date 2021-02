Tourismusminister Bernd Buchholz: »Ich habe die Hoffnung auf Tourismus an Ostern noch nicht aufgegeben«

20.02.2021 ( vor 7 Stunden )



Auch Tagesgäste will er nicht wieder generell einschränken: Bernd Buchholz, Tourismusminister von Schleswig-Holstein, macht im Interview Hoffnung auf Urlaub an der Küste – und zwar nicht nur für die Einheimischen. Auch Tagesgäste will er nicht wieder generell einschränken: Bernd Buchholz, Tourismusminister von Schleswig-Holstein, macht im Interview Hoffnung auf Urlaub an der Küste – und zwar nicht nur für die Einheimischen. 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter