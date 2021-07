Mieter-Pflichten im Urlaub: Das müssen Sie beachten

23.06.2021 ( vor 1 Woche )



Sobald die Ferien beginnen, macht sich halb Deutschland auf den Weg in den Urlaub. Doch auch in Abwesenheit müssen Mieter dafür sorgen, dass die Miete bezahlt oder das Treppenhaus gereinigt wird. Und es kommen noch andere Pflichten hinzu. Wer laut Mietvertrag den Rasen mähen oder den Hof kehren muss