SNA #Dubai: Corona stoppt Reise der #Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ https://t.co/NTDJnYdv5c vor 2 Stunden _PiepMatze RT @egghat: DER SPIEGEL: Dubai: Kreuzfahrtschiff »Mein Schiff 6« bricht Reise wegen Coronafällen ab https://t.co/7hwlQYFXL7 Das kommt überr… vor 6 Stunden Codo RT @rponline: Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ hat wegen #Corona-Fällen an Bord seine Reise vorzeitig in Dubai beendet. https://t.co/s3… vor 7 Stunden Ramiro.ch89 RT @Touchme4youLe: Dubai: Kreuzfahrtschiff »Mein Schiff 6« bricht Reise wegen Coronafällen ab https://t.co/7rISEzqSLO via @derspiegel vor 7 Stunden egghat ¯\_(ツ)_/¯ DER SPIEGEL: Dubai: Kreuzfahrtschiff »Mein Schiff 6« bricht Reise wegen Coronafällen ab https://t.co/7hwlQYFXL7 Das… https://t.co/v2FZQHyRq4 vor 7 Stunden Rheinische Post Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ hat wegen #Corona-Fällen an Bord seine Reise vorzeitig in Dubai beendet. https://t.co/s3eKl8CLGZ vor 7 Stunden