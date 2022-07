World Travel Index News - Deutsch Stau am Wochenende: Die Lage spitzt sich zu – hier wird es besonders voll https://t.co/NPNlSR5hfU vor 2 Tagen Mike Maehlmann ⚓🌊🏴‍☠☮🛥🏝🏖🏳‍🌈🇪🇺 RT @RND_de: Nun ist es soweit: Die Sommerreisewelle schwappt ihrem Höhepunkt entgegen und füllt die Autobahnen bis an den Rand der Kapazitä… vor 4 Tagen RND Nun ist es soweit: Die Sommerreisewelle schwappt ihrem Höhepunkt entgegen und füllt die Autobahnen bis an den Rand… https://t.co/oG81QRFL9N vor 4 Tagen