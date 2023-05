17.05.2023 ( vor 2 Tagen )



Auf der finnischen Werft Meyer Turku entsteht das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Mittlerweile die „Icon of the Sea“ zu rund 70 Prozent fertiggestellt. Crucero-Autor Christoph Assies hatte als einziger deutscher Journalist die exklusive Gelegenheit für einen Besuch an Bord. 👓 Vollständige Meldung