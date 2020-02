16.02.2020 ( vor 11 Stunden )

Bremen (dpa) - Werder Bremen muss zwei Wochen lang auf Kevin Vogt verzichten. Der im Winter aus Hoffenheim ausgeliehene Abwehrspieler hat sich bei der 0:3-Niederlage in Leipzig "einen Einriss am Sehnenansatz der Beugemuskulatur des hinteren Oberschenkels am Knie" zugezogen, wie der Tabellenvorletzte