19.02.2020 ( vor 4 Stunden )



hat in der Borussia Dortmund hat in der Champions League sensationell gegen Paris St. Germain gewonnen. Neben Top-Talent Erling Haaland haben auch weitere BVB-Stars überzeugt. Das hat auch die ausländische Presse wahrgenommen. In der Bundesliga liegt der BVB aktuell auf dem dritten Platz. In der Ligue 1 führt 👓 Vollständige Meldung