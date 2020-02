26.02.2020 ( vor 4 Stunden )



Los Angeles (dpa) - Ihre außergewöhnliche Rücktrittserklärung setzte Tennisstar Maria Scharapowa gekonnt in Szene. In schicker weißer Bluse und schwarzer Hose nahm die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin und Geschäftsfrau in einem Sessel Platz, neben sich einen Blumenstrauß und blickte auf einschneidende Los Angeles (dpa) - Ihre außergewöhnliche Rücktrittserklärung setzte Tennisstar Maria Scharapowa gekonnt in Szene. In schicker weißer Bluse und schwarzer Hose nahm die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin und Geschäftsfrau in einem Sessel Platz, neben sich einen Blumenstrauß und blickte auf einschneidende 👓 Vollständige Meldung