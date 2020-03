27.02.2020 ( vor 1 Woche )



Der deutsche Fußballer Robin Gosens spielt seit fast drei Jahren bei Atalanta Bergamo in der Serie A in Italien. Jetzt berichtet der Verteidiger über die extremen Zustände in der Stadt wegen des Coronavirus. In der Serie A wurden am vergangenen Spieltag vier Partien wegen des Coronavirus abgesagt.