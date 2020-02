FAZ Sport André #Silva wird hoch gelobt. Doch seine Karriere verlief nicht immer nach Wunsch. Bei Frankfurts 2:2 in Salzburg… https://t.co/pcsTjObiCX vor 2 Stunden FAZ Rhein-Main André #Silva wird hoch gelobt. Doch seine Karriere verlief nicht immer nach Wunsch. Bei Frankfurts 2:2 in Salzburg… https://t.co/Z9IRh7MNpW vor 2 Stunden Frankfurter Allgemeine gesamt André #Silva wird hoch gelobt. Doch seine Karriere verlief nicht immer nach Wunsch. Bei Frankfurts 2:2 in Salzburg… https://t.co/3jzG3M5Svs vor 2 Stunden Clemens Krüger RT @DFL_Official: Nach Spielverlegung in der Europa League: #Bundesliga-Spiel zwischen @werderbremen und @Eintracht Frankfurt findet nicht… vor 3 Stunden KURIER SPORT Die geplante Aufholjagd gegen Frankfurt klappte nicht, weil Red Bull erneut zu viele Gegentore kassierte. https://t.co/mXENoOINPH vor 5 Stunden Krone Nachrichten Nach Salzburgs Europa-League-Aus: "Es wäre viel möglich gewesen" Die geplante Aufholjagd gegen Frankfurt klappte nicht, weil Red Bull e... vor 6 Stunden