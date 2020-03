02.03.2020 ( vor 1 Woche )



Die Schlagzeilen in Dortmund gehörten zuletzt meist Erling Die Schlagzeilen in Dortmund gehörten zuletzt meist Erling Haaland . Doch so beliebt der Norweger ist, den Status von Jadon Sancho hat er noch nicht. Der Engländer ist der größte Star der Borussen – und weckt viel Interesse. Manchester United bereitet offenbar ein großes Angebot für Jadon Sancho vor. 👓 Vollständige Meldung