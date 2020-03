Hannovers Kaiser nach Protesten: Fans "mit ins Boot holen" Dominik Kaiser von Hannover 96 hofft nach erneuten Fanprotesten und Beleidigungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp auf eine baldige Lösung der Probleme...

t-online.de vor 7 Stunden - Sport





Proteste auch in 2. und 3. Liga: Hopp-Schmähungen in Hannover und Münster Am Wochenende gab es in vielen Stadien Schmähungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Heute gab es erneute Proteste in Münster und Hannover. Wegen...

t-online.de vor 15 Stunden - Sport