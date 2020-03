03.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Schalke - FC Bayern München im Live- Stream Hansi Flick hofft, dass dem FC Bayern der Spaß am Pokalabend auf Schalke nicht wieder von den eigenen Fans "verdorben" wird. Der Coach macht eine klare Vorgabe fürs Viertelfinale - und muss sein gerade so starkes Team womöglich wieder notgedrungen umbauen. So sehen Sie den DFB-Pokal live im Internet. 👓 Vollständige Meldung