Joscha Bartlitz Meine Meinung: Ich verstehe nicht, warum das EuroLeague Spiel der #SGE gg den #FCBasel mit Fans stattfindet. Wer hä… https://t.co/zVlY31jMHl vor 4 Minuten FabiQ. Basel zu Gast in Frankfurt, Spiel findet statt! #BMG zu Gast in Frankfurt, Geisterspiel! Frankfurt zu Gast in Basel… https://t.co/ZtkkfOQKge vor 11 Minuten AstiMumm @EisenBremen @MaikKrue @fcstpauli Ich hab noch einen dritten Vorschlag: die Zuschauer verzichten von sich aus auf… https://t.co/OKYJ232TqO vor 25 Minuten Ortwin Pinke @frederics @Eintracht Ich kann Hessen da nicht verstehen. Sogar das Spiel Union-Bayern wird jetzt als Geisterspiel ausgetragen. vor 30 Minuten Tom Tinkerson lese o-töne wie 'naja hier ist doch noch nix, warum also absagen', und frage mich, was man an 'menschen ohne sympto… https://t.co/tWbHrWOWCy vor 32 Minuten 50 ShadesOfBayern @FPhra Falls du mit „FCB“ Bayern gemeint hast - das am Donnerstag is nicht unser Spiel. Wir hosten Frankfurt am So.… https://t.co/e1O1FDAZec vor 39 Minuten