11.03.2020 ( vor 6 Tagen )



Hannovers Timo Hübers ist als erster deutscher Fußballprofi mit dem Coronavirus infiziert. Der 23-Jährige soll sich nach seinem Einsatz am vergangenen Hannovers Timo Hübers ist als erster deutscher Fußballprofi mit dem Coronavirus infiziert. Der 23-Jährige soll sich nach seinem Einsatz am vergangenen Spieltag bei einer Veranstaltung angesteckt haben. Kontakt zu Mannschaftskollegen bestand anschließend wohl nicht. Hübers befindet sich in Quarantäne 👓 Vollständige Meldung