12.03.2020 ( vor 5 Stunden )



will im Heimspiel gegen den FC Eintracht Frankfurt will im Heimspiel gegen den FC Basel auch ohne Publikum im Rücken die Grundlage für den Einzug ins Viertelfinale der Europa League legen. Der hessische Fußball-Bundesligist strebt im Achtelfinal-Hinspiel heute einen klaren Sieg an. Die Eintracht muss dabei auf die Unterstützung i 👓 Vollständige Meldung