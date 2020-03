12.03.2020 ( vor 4 Stunden )



Hannover 96 war am Mittwoch der erste Profi-Fußballklub, der einen an Corona erkrankten Spieler melden musste. Nun ist innerhalb kürzester Zeit ein weiterer dazu gekommen. Der Klub beantragt Spielabsetzungen. Hannover 96 war am Mittwoch der erste Profi-Fußballklub, der einen an Corona erkrankten Spieler melden musste. Nun ist innerhalb kürzester Zeit ein weiterer dazu gekommen. Der Klub beantragt Spielabsetzungen. 👓 Vollständige Meldung