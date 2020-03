Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 4 Tagen



Zweite Staffel startet mit Änderung bei "The Masked Singer" 01:18 Am Dienstag, den 10. März 2020, geht "The Masked Singer" in eine zweite Runde. Auch dieses Mal werden wieder Promis in bunten Kostümen zu sehen sein, die Zuschauer und auch die Jury müssen erraten, wer sich darunter versteckt. Doch es gibt in Sachen Voting dieses Jahr auch eine Änderung. Mehr...