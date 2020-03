Der stern im Homeoffice: Wie wir jetzt arbeiten – Journalismus in Zeiten von Corona

25.03.2020 ( vor 2 Tagen )



Interviews, Recherchen, Reportagen schreiben - Journalismus entsteht auf der Straße. Beim stern sind das nicht nur deutsche Straßen, sondern auch die großen Städte dieser Welt. Ein Großteil der Arbeit wird aber auch im Verlag am Hamburger Baumwall erledigt - in großen Büros, mit vielen Menschen. Bis vor einigen Tagen. Inzwischen entsteht der stern in vielen, vielen Wohnungen. Das ist Journalismus in Zeiten von Corona. Interviews, Recherchen, Reportagen schreiben - Journalismus entsteht auf der Straße. Beim stern sind das nicht nur deutsche Straßen, sondern auch die großen Städte dieser Welt. Ein Großteil der Arbeit wird aber auch im Verlag am Hamburger Baumwall erledigt - in großen Büros, mit vielen Menschen. Bis vor einigen Tagen. Inzwischen entsteht der stern in vielen, vielen Wohnungen. Das ist Journalismus in Zeiten von Corona. 👓 Vollständige Meldung