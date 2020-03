Matthias Franck RT @german_critical: Die Morgenlage : Trump will Einreisestopp für Europäer verlängern Fun Fact: Wer ist so bekloppt und fliegt in der akt… vor 5 Minuten Beatrice Mariam Ostermann Trump will Einreisestopp für Europäer verlängern https://t.co/6FZbYEyoPq vor 39 Minuten mk4058 RT @german_critical: Die Morgenlage : Trump will Einreisestopp für Europäer verlängern Fun Fact: Wer ist so bekloppt und fliegt in der akt… vor 42 Minuten Sundro Ganser RT @german_critical: Die Morgenlage : Trump will Einreisestopp für Europäer verlängern Fun Fact: Wer ist so bekloppt und fliegt in der akt… vor 1 Stunde J.R. ohne Skrupel Die Morgenlage : Trump will Einreisestopp für Europäer verlängern Fun Fact: Wer ist so bekloppt und fliegt in der… https://t.co/4YcK43MtHh vor 1 Stunde Burçin Büke RT @sternde: Die Morgenlage : Trump will Einreisestopp für Europäer verlängern https://t.co/c2VRR5k4tL vor 2 Stunden