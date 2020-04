01.04.2020 ( vor 8 Stunden )

Ex-Nationalspieler Jerome Boateng ist am Dienstagvormittag in einen Unfall verwickelt gewesen. Sein Wagen kam dabei zu Schaden , er selbst blieb angeblich unverletzt. Bayern-Star Jerome Boateng ist am Dienstag offenbar mit dem Schrecken davon gekommen: Wie "TV Oberfranken" und die "Bild" übereinstim