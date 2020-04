21.04.2020 ( vor 1 Tag )



Die Menschen in Deutschland sollen vorerst auf private Reisen verzichten. Die Grenzen für Die Menschen in Deutschland sollen vorerst auf private Reisen verzichten. Die Grenzen für Urlauber sind in vielen Ländern dicht. Die Tourismusbranche fordert klare Perspektiven für die Sommerreisezeit. 👓 Vollständige Meldung