Jan Hayen Corona-Krise: Warum Wrestling und Pferderennen in den USA ″systemrelevant″ sind https://t.co/7geMH2m5Sy vor 1 Woche Daniel 😷 RT @HeikoOldoerp: Sport stehe still, heißt es oft hier in den USA. Stimmt nicht. WWE & Pferderennen dürfen weitermachen - allerdings ohne Z… vor 1 Woche Heiko Oldoerp Sport stehe still, heißt es oft hier in den USA. Stimmt nicht. WWE & Pferderennen dürfen weitermachen - allerdings… https://t.co/nNrpAQeYTd vor 1 Woche