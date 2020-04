Heute vor 38 Jahren in der Formel 1: Die tragische Fehde zwischen Gilles Villeneuve und Didier Pironi beginnt. MSM blickt zurück auf den 25. April.

Formel 1 - Formel 1 heute vor 15 Jahren: Episches Schumacher-Alonso-Duell Heute vor 15 Jahren in der Formel 1: Michael Schumacher und Fernando Alonso duellieren sich in Imola. MSM blickt in einer neuen Geschichtsserie zurück.

Motorsport-Magazin vor 3 Tagen - Sport