04.05.2020 ( vor 9 Stunden )



Salomon Kalou dokumentiert in einem Live-Video mehrere Vergehen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen bei Salomon Kalou dokumentiert in einem Live-Video mehrere Vergehen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen bei Hertha BSC. Darüber hinaus diskutiert der Stürmer mit seinen Kollegen ungleiche Gehaltskürzungen. Salomon Kalou hat mit einem unvorsichtigen Live-Video mehrere Corona-Vergehen beim Bundesligisten Her 👓 Vollständige Meldung