News-Blog Eklat um Skandal-Video von Salomon Kalou: Hertha suspendiert Spieler https://t.co/JNzF8eUV5Z https://t.co/ELYkVTe0XC vor 2 Stunden Hirschi RT @DeichStube: Salomon #Kalou und Hertha BSC sorgen mit einem Facebook-Live-Video in der #Coronavirus-Krise für kollektives Kopfschütteln👉… vor 17 Stunden Werder Bremen FanBot RT @DeichStube: Salomon #Kalou und Hertha BSC sorgen mit einem Facebook-Live-Video in der #Coronavirus-Krise für kollektives Kopfschütteln👉… vor 19 Stunden Funke Sport #Hertha-Profi Salomon #Kalou hat seinem Verein @HerthaBSC und wohl auch der gesamten #Bundesliga einen Bärendienst… https://t.co/zifMdvILXq vor 19 Stunden DeichStube Salomon #Kalou und Hertha BSC sorgen mit einem Facebook-Live-Video in der #Coronavirus-Krise für kollektives Kopfsc… https://t.co/oDaxYn3IJ0 vor 19 Stunden