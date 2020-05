07.05.2020 ( vor 10 Stunden )



Eine Schiffsbauingenieurin verliert in "Fast perfekt verliebt" (ZDF) ihr Herz an einen Ex-Häftling. Im "Zürich-Krimi" (Das Erste) gerät das Patenkind von Anwalt Borchert unter Mordverdacht. Ex-Agent Mills jagt in "96 Hours - Taken 3" (VOX) die Mörder seiner Frau. Eine Schiffsbauingenieurin verliert in "Fast perfekt verliebt" (ZDF) ihr Herz an einen Ex-Häftling. Im "Zürich-Krimi" (Das Erste) gerät das Patenkind von Anwalt Borchert unter Mordverdacht. Ex-Agent Mills jagt in "96 Hours - Taken 3" (VOX) die Mörder seiner Frau. 👓 Vollständige Meldung