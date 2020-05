Sebastian Vettel soll Ferrari zum Jahresende verlassen

Vettel und Ferrari gehen getrennte Wege Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel wird Ferrari am Jahresende verlassen. Wie die Scuderia am Dienstag in einer Aussendung bestätigte, habe man...

ORF.at vor 11 Stunden - Sport Basler Zeitung Auch berichtet bei • t-online.de