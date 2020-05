18.05.2020 ( vor 2 Stunden )

Werder Bremen bleibt auch nach der Corona- Pause in der Krise. Gegen Bayer Leverkusen hielten die Norddeutschen zwar lange gut mit, unterlagen am Ende aber deutlich. Nationalspieler Kai Havertz brillierte dabei bei den Gästen. Der SV Werder Bremen bleibt auch nach seinem ersten Pflichtspiel in der B