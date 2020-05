Bundezkansler RT @gala: 1997 begeisterte Michael Jordan mit einer unglaublichen Leistung im "Flu-Game" die Welt. Wurde er am Vorabend mit einer Pizza ver… vor 3 Stunden Orginal Λ In Netflix-Doku enthüllt: Michael Jordan wurde mit Pizza vergiftet – mit verheerenden Folgen https://t.co/vg0rBhpmom vor 3 Stunden Gala 1997 begeisterte Michael Jordan mit einer unglaublichen Leistung im "Flu-Game" die Welt. Wurde er am Vorabend mit e… https://t.co/V70ul7ppvK vor 5 Stunden WELT Mit Pizza vergiftet: Ein Stück Sportgeschichte erscheint jetzt in einem anderen Licht https://t.co/qAbnXYUooh https://t.co/vuHC23GAsK vor 6 Stunden WELT Michael Jordan soll mit Pizza vergiftet worden sein – vor entscheidendem Spiel https://t.co/J7G4JRxaRv https://t.co/TfnZYOnPdo vor 7 Stunden BILD BUZZ 🔴Privat-Trainer enthüllt: Michael Jordan wurde 1997 mit Pizza vergiftet https://t.co/zXtfKt7xgZ vor 9 Stunden