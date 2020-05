Bibax 👀 In der Corona-Krise: BVB und Werder erwägen Staatskredite https://t.co/98HjeGyzYy vor 2 Stunden buten un binnen Fünfmal spielen die Bremer noch am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr. Der Klassiker gegen die Bayern steigt an einem D… https://t.co/SQLTxS4AiX vor 2 Tagen FAZ Sport Nur zwei Spieler waren jünger bei ihrem Bundesliga-Debüt: Florian Wirtz steht beim Neustart nach der Corona-Krise f… https://t.co/IoFwJgHqg1 vor 3 Tagen Frankfurter Allgemeine gesamt Nur zwei Spieler waren jünger bei ihrem Bundesliga-Debüt: Florian Wirtz steht beim Neustart nach der Corona-Krise f… https://t.co/S59f47ls5y vor 3 Tagen Sadikcan Musluoglu🟢 RT @butenunbinnen: Die #Werder-Fans müssen am Montagabend beim Heimspiel gegen Leverkusen draußen bleiben. Und auch für unseren Sportreport… vor 4 Tagen buten un binnen Die #Werder-Fans müssen am Montagabend beim Heimspiel gegen Leverkusen draußen bleiben. Und auch für unseren Sportr… https://t.co/EmgMdgjvwL vor 4 Tagen