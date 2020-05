Urs Fischer (1. FC Union Berlin): "Das war viel Moral. Wir waren auch nahe am Sieg. Am Schluss ein Unentschieden, das wir mitnehmen. Wieder einen Punkt mehr auf...

Senat will bei Sperrstunde während des Derbys Auge zudrücken Wer das Fußball-Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union am Freitagabend in einer offenen Gaststätte in Berlin im Fernsehen verfolgen will, kann das Spiel...

t-online.de vor 1 Woche - Sport