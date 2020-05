24.05.2020 ( vor 2 Stunden )



Anfangs sieht alles ganz klar aus für den deutschen Rekordmeister. Doch dann entwickelt sich eine wilde Phase im Spiel gegen die Hessen. Am Ende siegen die Münchner – auf spektakuläre Weise. Was für ein Spektakel in München! Der Anfangs sieht alles ganz klar aus für den deutschen Rekordmeister. Doch dann entwickelt sich eine wilde Phase im Spiel gegen die Hessen. Am Ende siegen die Münchner – auf spektakuläre Weise. Was für ein Spektakel in München! Der FC Bayern hat Eintracht Frankfurt mit 5:2 (2:0) geschlagen und sich in 👓 Vollständige Meldung