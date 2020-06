28.05.2020 ( vor 1 Woche )

Nach mehr als zweimonatiger Coronavirus- Pause rollt mit dem ÖFB-Cup-Finale Red Bull Salzburg gegen Austria Lustenau am Freitag (20.45 Uhr, live in ORF1 und im Livestream) in Klagenfurt endlich wieder der Ball. Durch die „Geisterspiele“ wartet dabei aber auch für die Schiedsrichter eine völlig neue Herausforderung.