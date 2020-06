Quelle: DPA - vor 3 Wochen



BGH gibt Diesel-Kläger recht: VW muss Schadenersatz zahlen 01:28 Karlsruhe, 25.05.20: Für Zehntausende Diesel-Fahrer ist der Weg für Schadenersatz von Volkswagen nun frei. In seinem ersten Urteil zum VW-Abgasskandal stellte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Montag fest, dass klagende Käufer ihr Auto zurückgeben und das Geld dafür einfordern können....