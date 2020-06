Wanda Müller Richtig so. Millionär sein ist kein Freibrief! Borussia Dortmund: BVB-Star Jadon Sancho wütend über DFL-Geldstraf… https://t.co/bUI9Apy4Hm vor 2 Stunden www.ewpd.de EUROPÄISCHE Wähler Partei Deutschlands Nach Friseur-Fotos BVB-Star Sancho wütend über DFL-Strafe SCHICKT IN IN DIE WÜSTE, DISZIPLIN LERNEN! https://t.co/5L4tXo06eH vor 2 Stunden