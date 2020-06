Fensterscheiben von AfD-Büro in Ludwigslust beschädigt Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag die Fensterscheiben des AfD-Kreistagsbüros in Ludwigslust beschädigt. Vermutlich wurden Steine auf die Scheiben...

t-online.de vor 6 Stunden - Deutschland





Regionalzüge fahren von Sonntag an wieder im vollem Umfang Von Sonntag an fahren alle Regionalzüge in Mecklenburg-Vorpommern wieder in vollem Umfang. Dank der Öffnung der polnischen Grenze am Freitag um Mitternacht...

t-online.de vor 10 Stunden - Deutschland





Lastwagen mit 800 Puten prallt auf Nachtbaustelle In der Nähe von Oldenburg ist in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ein Putentransport verunglückt. Der LKW ist in eine Baustelle gefahren, von der Fahrbahn...

t-online.de vor 10 Stunden - Deutschland



Gewitter und Starkregen: Ungemütliches Wochenende erwartet Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen bringt teils heftige Gewitter, Starkregen und Hagel mit sich. "Es wird sehr ungemütlich", sagte ein Meteorologe des...

t-online.de vor 14 Stunden - Deutschland





Schleswig-Flensburg: Drei Schulen öffnen Freitag wieder Nach der Corona-Infektion eines Kindes können drei zwischenzeitlich geschlossene Schulen im Kreis Schleswig-Flensburg am Freitag wieder öffnen. An der...

t-online.de vor 1 Tag - Politik Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine

Am Freitag wird es warm, dann kommt der Regen zurück Zum Ende der Pfingstferien wird es in Augsburg und Umgebung noch einmal sonnig: Am Freitag wird es warm und trocken. Doch schon am Wochenende ziehen vielerorts...

Augsburger Allgemeine vor 1 Tag - Deutschland