Medienberichte: Europa League in NRW, Königsklasse in Lissabon? Berlin (dpa) - Der Sieger der Europa League soll im August erstmals seit zehn Jahren wieder in Deutschland gekürt werden. Der künftige Champion der...

t-online.de vor 19 Stunden - Sport Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine



Europa League: Finalturnier wird wohl in Nordrhein-Westfalen stattfinden Die Saison der Europa League wird in verschiedenen Stadien in Nordrhein-Westfalen zu Ende gespielt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Auch das...

t-online.de vor 21 Stunden - Sport





Coronavirus im Sport: Champions League in Lissabon? Europa League in Deutschland? Laut Medienberichten hat die Uefa entschieden, wo die Finalturniere stattfinden sollen. Die Europa League werde demnach in Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und...

sueddeutsche.de vor 1 Tag - Sport



Hoffenheim will, Leipzig muss: Kampf um Startrecht Es geht um das Erreichen des internationalen Geschäfts. Für Beide. Doch während bei der TSG 1899 Hoffenheim vor dem Freitagspiel der Fußball-Bundesliga...

t-online.de vor 1 Tag - Sport