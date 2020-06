dpa-Sport Borussia Dortmund spielt auch kommende Saison in der Champions League. Dies ist die positive Nachricht für den BVB … https://t.co/CPhFj3lHY7 vor 51 Minuten Fussball24.de BVB dank Haaland immerhin in der Champions League Borussia #Dortmund spielt auch kommende Saison in der Champions L… https://t.co/qKXEewVJ9K vor 54 Minuten Rhein-Zeitung/Sport BVB dank Haaland immerhin in der Champions League https://t.co/VmJQSo2Byd vor 1 Stunde