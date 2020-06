21.06.2020 ( vor 5 Stunden )

Der frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi befindet sich nach seinem schweren Unfall weiter in einem stabilen, aber kritischen Zustand. Der Hergang des Unfalls, der am Freitag bei einem unangemeldeten Handbike-Staffellauf in der Nähe von Pienza passiert war, scheint offenbar geklärt. Den Lkw-Fahrer dürfte keine Schuld treffen. Die Veranstaltung, die über 3.000 Kilometer durch ganz Italien führt, war am Samstag fortgesetzt worden.