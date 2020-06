21.06.2020 ( vor 1 Woche )

HSV-Ikone Uwe Seeler macht der schwere Rückschlag für die Hamburger im Aufstiegsrennen der 2. Fußball Bundesliga zu schaffen. "Ich bin so enttäuscht", sagte der 83-Jährige der "Bild"-Zeitung am Sonntag nach dem 1:2 der Norddeutschen beim 1. FC Heidenheim am vorletzten Spieltag . Durch die Schlappe in