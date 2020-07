25.06.2020 ( vor 1 Woche )



Cheftrainer Ole Werner kehrt rechtzeitig zum Saisonfinale in der 2. Cheftrainer Ole Werner kehrt rechtzeitig zum Saisonfinale in der 2. Fußball Bundesliga auf die Bank von Holstein Kiel zurück. Der 32 Jahre alte Coach leitete am Freitag in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt bereits das Training seines Teams, das er im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am 👓 Vollständige Meldung