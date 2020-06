29.06.2020 ( vor 5 Stunden )

Der 1. FC Nürnberg hat sich vor den Relegationsspielen um den Verbleib in der 2. Fußball Bundesliga von Trainer Jens Keller getrennt. Die Mannschaft werde in den beiden Partien gegen einen Drittliga-Vertreter von Michael Wiesinger und Marek Mintal betreut, teilte der Verein am Montag mit.