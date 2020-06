Bericht: BVB verkauft Leihspieler Toljan an US Sassuolo Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird den bisher verliehenen Jeremy Toljan nach Medieninformationen an US Sassuolo Calcio verkaufen. Wie das...

t-online.de vor 6 Stunden - Sport





BVB verkauft Toljan an US Sassuolo Borussia Dortmund wird den bisher verliehenen Jeremy Toljan nach Medieninformationen an US Sassuolo Calcio verkaufen.

Augsburger Allgemeine vor 6 Stunden - Sport