Wolfgang Becker RT @VfL_Wolfsburg: Mamoudou Karamoko verlässt die Wölfe und wechselt in die österreichische Bundesliga zum @LASK_Official. Viel Erfolg. ➡️… vor 2 Stunden VfL.WOLFSBURG.NEWS RT @VfL_Wolfsburg: Mamoudou Karamoko verlässt die Wölfe und wechselt in die österreichische Bundesliga zum @LASK_Official. Viel Erfolg. ➡️… vor 3 Stunden MarcelTisserand RT @VfL_Wolfsburg: Mamoudou Karamoko verlässt die Wölfe und wechselt in die österreichische Bundesliga zum @LASK_Official. Viel Erfolg. ➡️… vor 4 Stunden Miguel RT @VfL_Wolfsburg: Mamoudou Karamoko verlässt die Wölfe und wechselt in die österreichische Bundesliga zum @LASK_Official. Viel Erfolg. ➡️… vor 4 Stunden Christian K. RT @VfL_Wolfsburg: Mamoudou Karamoko verlässt die Wölfe und wechselt in die österreichische Bundesliga zum @LASK_Official. Viel Erfolg. ➡️… vor 4 Stunden aliciabrt RT @VfL_Wolfsburg: Mamoudou Karamoko verlässt die Wölfe und wechselt in die österreichische Bundesliga zum @LASK_Official. Viel Erfolg. ➡️… vor 4 Stunden