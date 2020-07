02.07.2020 ( vor 1 Stunde )

Die French Open sollen trotz der schwierigen Lage in der Coronavirus Pandemie mit Zuschauern gespielt werden. Etwa „50 bis 60 Prozent“ der normalen Publikumskapazität seien bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in Paris vom 27. September bis 11. Oktober von der Politik erlaubt worden, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.