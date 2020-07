Blender und Hochstapler richten viel Unheil an und nerven kolossal. Doch ehrliche Großmäuler sind sogar nützlich und motivieren die Gesellschaft zu...

Hannover und Hückelhoven - Bade-Drama: Zwei junge Mädchen ertrinken bei Unfällen in NRW und Niedersachsen Ein fünfjähriges und ein elfjähriges Mädchen ertranken bei zwei Badeunfällen in Deutschland. Sie gerieten unter Wasser und konnten beide nicht mehr gerettet...

Focus Online vor 10 Stunden - Vermischtes